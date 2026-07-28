Festa a Bacoli. Le date dei concerti di Fiorellino, Ricchi e Poveri e Lda&Aka 7Even

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Dal 31 luglio al 5 agosto 2026 la città di Bacoli si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’estate. La Festa di Sant’Anna 2026 animerà la città con un ricco calendario di eventi che unisce grandi concerti, intrattenimento per tutte le età e il tradizionale spettacolo pirotecnico finale.

Promossa dalla Città di Bacoli, la manifestazione trasformerà il lungolago in un grande palcoscenico a cielo aperto, nella stessa area concerti che sia l’anno scorso che a Capodanno ha riscosso grande successo di pubblico e partecipazione, offrendo serate gratuite dedicate alla musica e alla condivisione nella stessa area

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Ad aprire il cartellone, giovedì 31 luglio, saranno LDA & AKA 7EVEN, protagonisti di un concerto che porterà sul lungolago il meglio della musica pop contemporanea.

Il 1° agosto sarà invece la volta dello spettacolo “Super Hit 80’s”, un viaggio tra i più grandi successi degli anni Ottanta con musica, scenografie ed energia che faranno rivivere l’atmosfera di un decennio indimenticabile.

I Ricchi e Poveri

La programmazione proseguirà il 3 agosto con il concerto dei Ricchi e Poveri, gruppo simbolo della musica italiana, capace di coinvolgere generazioni di spettatori con i suoi brani più celebri.

Gianni Fiorellino

Il 4 agosto salirà sul palco Gianni Fiorellino, artista tra i più apprezzati del panorama musicale napoletano, protagonista di una serata all’insegna delle emozioni e della canzone d’autore.

Spettacolo pirotecnico

A chiudere la festa, il 5 agosto a Marina Grande, sarà il tradizionale spettacolo pirotecnico, che illuminerà il cielo di Bacoli con uno show di luci e colori, salutando il pubblico e concludendo i festeggiamenti dedicati a Sant’Anna.

La Festa di Sant’Anna rappresenta ogni anno un momento di forte partecipazione per cittadini e visitatori, valorizzando il territorio attraverso eventi di qualità e contribuendo a promuovere Bacoli come una delle principali destinazioni estive dei Campi Flegrei.

Servizio navetta:

Per tutte le serate, a partire dalle ore 18:30 e fino alle ore 1:30 (partenza ultima corsa da Bacoli) o comunque fino a cessate esigenze, sarà garantito un servizio navetta per facilitare l’afflusso con la comodità di parcheggiare nelle aree più periferiche, articolando il servizio su due tratte, Cuma-Miliscola (via Cappella) e Baia-Bacoli, con capolinea rispettivamente il parcheggio della scuola di Cuma e l’area parcheggio ex cantieri di Baia, e con partenze ogni mezz’ora.

Navetta in partenza ogni 30′ con le seguenti fermate (CUMA-MILISCOLA):

– Cuma, parcheggio plesso scolastico Plinio il Vecchio-Gramsci (Via Cuma 330)

– Cuma, parcheggio campo sportivo di Via Cuma

– Fusaro, parcheggio plesso scolastico Plinio il Vecchio-Gramsci (Via Fusaro 150)

– Fusaro, parcheggio adiacente Parco Borbonico (Via Fusaro)

– Fusaro, parcheggio piazzale Alicante (incrocio Viale Vanvitelli-Ottaviano Augusto)

– Cappella, parcheggio di fronte supermercato MD (Via Mercato di Sabato)

– Miliscola, parcheggio plesso scolastico Gramsci (Viale Olimpico)

Navetta in partenza ogni 30′ con le seguenti fermate (BAIA-BACOLI):

– Baia, area parcheggio ex Cantieri di Baia

– Bacoli, Via Risorgimento (incrocio Via Cerillo-Via De Curtis)

Programma:

31 luglio – Via Lungolago

Concerto di LDA & AKA 7EVEN

1 agosto – Via Lungolago

Super Hit 80’s Show

3 agosto – Via Lungolago

Concerto dei Ricchi e Poveri

4 agosto – Via Lungolago

Concerto di Gianni Fiorellino

5 agosto – Marina Grande

Spettacolo pirotecnico

Ingresso libero

La Città di Bacoli invita cittadini, famiglie e turisti a partecipare alla Festa di Sant’Anna 2026 per vivere insieme cinque serate di musica, spettacolo e tradizione, nel suggestivo scenario del lungomare bacolese.