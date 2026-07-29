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Divorzio definitivo Totti-Ilary a un passo, ridotto mantenimento per i figli e apertura a nuove nozze

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Divorzio definitivo Totti-Ilary a un passo, ridotto mantenimento per i figli e apertura a nuove nozze
Divorzio definitivo Totti-Ilary a un passo, ridotto mantenimento per i figli e apertura a nuove nozze
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Il matrimonio più mediatico e chiacchierato d’Italia è arrivato al capolinea anche di fronte alla legge. È il 6 luglio 2026 la data spartiacque che mette la parola fine, in modo definitivo e senza appello, all’unione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. La ‘Royal Couple’ italiana non esiste più, sono ufficialmente divorziati.

Divorzio definitivo Totti-Ilary a un passo, ridotto mantenimento per i figli e apertura a nuove nozze

Depositata il 4 giugno e passata in giudicato pochi giorni fa, la sentenza del Tribunale civile di Roma – come riporta Repubblica – chiude una lunga e turbolenta epopea giudiziaria iniziata con il gelido annuncio di separazione nel luglio del 2022. Da allora si sono succedute dispute sui Rolex contesi e pesanti stoccate a mezzo stampa.

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Tra i dettagli emersi dal Tribunale guidato dal giudice Gianluca Celso spicca la revisione delle condizioni economiche. L’assegno di mantenimento che l’ex capitano della Roma dovrà versare alla conduttrice per la figlia minore Isabel è stato ridotto: dai 12.500 euro mensili iniziali si scende a 10.900 euro. Un ricalcolo al ribasso di 1.600 euro legato al riconoscimento dell’autonomia economica raggiunta dal primogenito Cristian.

La vera svolta riguarda il futuro sentimentale della conduttrice. Assistita dal suo legale Alessandro Simeone, Ilary Blasi ottiene ora lo status formale che le permette di celebrare le seconde nozze, annunciate solo da indizi e anelli di fidanzamento, mai ufficialmente comunicate.

La partita legale, tuttavia, resta ancora aperta sul fronte delle “colpe dell’addio”. Il prossimo 16 ottobre il perito incaricato dal Tribunale presenterà le sue conclusioni sulle responsabilità della separazione.

Un passaggio chiave che determinerà a chi sarà attribuita la fine di questo matrimonio iconico.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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