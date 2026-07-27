Tassa sui rifiuti, 12mila nuove famiglie napoletane la pagheranno

PUBBLICITÀ

La giunta comunale ha deliberato le tariffe della Tari. Anche quest’anno non ci sarà alcun aumento per i cittadini napoletani. È l’effetto positivo delle attività di riscossione che ha fatto ampliare il numero di contribuenti e, di conseguenza, i metri quadrati sui quali applicare la tariffa. Le maggiori entrate di cassa dovute ai cittadini virtuosi hanno quindi evitato l’aumento della Tari.

Si tratta di quasi 12 mila nuove famiglie, cifra che porta la platea di contribuenti domestici a quasi 383mila e di 4.000 nuove attività economiche che portano a circa 632mila le utenze non domestiche. Ciò ha consentito maggiori entrate nelle casse comunali con cui poter fronteggiare i maggiori costi di raccolta e smaltimento, evitando che a pagarli fossero i cittadini.

PUBBLICITÀ

L’assessore al bilancio sulla tassa dei rifiuti a Napoli

“Il miglioramento della riscossione dei tributi comunali produce gli effetti sperati, di cui possono beneficiare i cittadini che pagano regolarmente. Insieme ad un sistema sempre più industriale di raccolta e smaltimento dei rifiuti, il nostro obiettivo è arrivare a ridurre nel medio termine la tariffa della Tari migliorando i costi di smaltimento”, il commento del Sindaco Gaetano Manfredi. “Per il quarto anno consecutivo la Tari non aumenta – ha dichiarato l’Assessore al Bilancio, Pier Paolo Baretta – Negli anni scorsi abbiamo evitato l’aumento nonostante i costi legati al rinnovo del contratto lavoro e all’energia crescessero, utilizzando risorse dal bilancio comunale. Si è trattato di uno sforzo importante. Quest’anno l’aumento del numero delle persone che pagano evita che la Tari aumenti e poi il consolidamento dei nostri conti si rafforza“.