Esodo di Ferragosto, ecco le strade e le autostrade da bollino rosso

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Si preannuncia un fine settimana di grandi spostamenti sulla rete stradale e autostradale di oltre 32mila chilometri gestita da Anas. Con l’approssimarsi del weekend di Ferragosto, la viabilità nazionale si prepara a registrare un bollino rosso diffuso, con un incremento del traffico stimato intorno al +4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Le previsioni indicano che la circolazione sarà particolarmente sostenuta a partire dalle prime ore di venerdì 7 agosto e per tutto il corso di sabato 8 e domenica 9 agosto. I flussi saranno caratterizzati da una forte concentrazione di spostamenti a medio e breve raggio, indirizzati soprattutto verso le zone balneari e le mete turistiche delle dorsali adriatiche, joniche e tirreniche.

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Le tratte osservate speciali

Secondo le proiezioni dei flussi di traffico, le arterie a maggior rischio congestione saranno:

Nord e Valichi: La SS36 «del Lago di Como e dello Spluga», l’itinerario E45 (in direzione Forlì-Cesena), la SS309 «Romea» tra Veneto ed Emilia-Romagna, la SS20 «del Colle di Tenda», la SS51 «di Alemagna» e i valichi di confine verso Francia, Slovenia e Croazia.

Centro e Dorsali: La SS16 «Adriatica», la Via Aurelia (Toscana e Lazio), la Via Appia (Lazio e Campania) e le intere dorsali «Tirrenica Superiore» e «Tirrenica Inferiore».

Capitale e Nodi Urbani: Previsto traffico intenso sul Grande Raccordo Anulare di Roma (A90) e sull’autostrada Roma-Fiumicino (A91).

Sud e Isole: La SS585 «Fondo Valle del Noce», la A2 «Autostrada del Mediterraneo», la SS113 «Settentrionale Sicula», la A29 «Palermo-Mazara del Vallo» e la Tangenziale di Catania.