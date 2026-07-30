Arrivano i divieti e le regole per la movida della zona di piazza Bellini

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Dal 29 luglio al 29 novembre 2026 saranno in vigore nuove misure per il contenimento dell’inquinamento acustico e la tutela della quiete pubblica nell’area di piazza Bellini e nelle strade limitrofe. Le disposizioni sono state adottate, con ordinanza sindacale, a seguito dei monitoraggi effettuati dall’ARPAC e delle pronunce del Tribunale di Napoli che hanno evidenziato il persistente superamento dei limiti di rumorosità, soprattutto nelle ore serali e notturne. L’obiettivo del provvedimento è conciliare le esigenze delle attività economiche e della socialità, con il diritto al riposo dei residenti, intervenendo sui fenomeni di aggregazione che sono la principale causa di disturbo acustico in quell’area.

Le regole per le zona della Movida nella zona di piazza Bellini

A tal fine, nelle zone interessate dall’ordinanza, saranno in vigore le seguenti misure:

• divieto di vendita e somministrazione per asporto di bevande alcoliche e analcoliche dalle ore 22.30 alle ore 6.00 del giorno successivo;

• chiusura degli esercizi dalla domenica al giovedì alle ore 1.00, con ulteriori 30 minuti consentiti per il ricovero delle attrezzature e la pulizia dei locali;

• chiusura il venerdì e il sabato alle ore 2.00, con una tolleranza di 30 minuti per le operazioni di chiusura e pulizia;

• riapertura delle attività consentita dalle ore 6.00.

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Le prescrizioni riguardano tutte le tipologie di esercizi pubblici, attività commerciali e artigianali, compresi i distributori automatici presenti nell’area interessata. Al termine del periodo di validità, fissato al prossimo 29 novembre, è previsto un nuovo monitoraggio acustico da parte dell’ARPAC per verificare l’efficacia delle misure adottate.