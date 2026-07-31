Mondo del calcio in lutto, è morto a 66 anni Franco Baresi

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Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Franco Baresi. Lo storico capitano del Milan, tra i più grandi difensori della storia del calcio, è morto nella notte all’età di 66 anni. L’ex bandiera rossonera era alle prese da tempo con un delicato percorso di cure dopo la scoperta di un nodulo polmonare, per il quale era stato operato nel 2025 e aveva successivamente intrapreso una terapia di consolidamento.

Una vita in rossonero

Franco Baresi è stato il simbolo di un’intera epoca del Milan. Cresciuto nel settore giovanile del club, ha vestito esclusivamente la maglia rossonera per tutta la carriera, collezionando oltre 700 presenze ufficiali tra il 1977 e il 1997 e diventando il capitano della squadra per quindici stagioni.

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Con il Milan ha conquistato sei Scudetti, tre Coppe dei Campioni/Champions League, due Coppe Intercontinentali e numerosi altri trofei, contribuendo a costruire una delle squadre più forti della storia del calcio sotto la guida di Arrigo Sacchi e Fabio Capello. Al termine della sua carriera il club decise di ritirare la storica maglia numero 6, un riconoscimento riservato ai più grandi.

Il leader della Nazionale

Anche con la maglia dell’Italia Baresi ha scritto pagine indelebili. Campione del mondo nel 1982, vicecampione nel 1994 e terzo classificato nel 1990, è rimasto l’unico calciatore azzurro ad aver conquistato un primo, un secondo e un terzo posto ai Mondiali.

Elegante, intelligente tatticamente e dotato di una straordinaria leadership, è stato un punto di riferimento per intere generazioni di difensori. Il suo braccio alzato per orchestrare il fuorigioco è diventato una delle immagini più iconiche del calcio italiano.

Il ritorno al Milan e la malattia

Dopo il ritiro, Baresi ha continuato a rappresentare il Milan in ruoli dirigenziali, fino a diventare vicepresidente onorario del club. Nei mesi scorsi era tornato anche a San Siro come tedoforo per la cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, raccontando l’emozione di quel momento e i progressi nel suo percorso di recupero.

La sua scomparsa arriva dopo un lungo periodo di cure. Solo pochi giorni fa il Milan era intervenuto per smentire le false notizie circolate sui social riguardo alla sua morte, invitando tutti a rispettare la privacy dell’ex capitano e della sua famiglia.

Il calcio piange una leggenda

Con Franco Baresi se ne va uno dei più grandi difensori di sempre, una bandiera che ha incarnato i valori del Milan e del calcio italiano. Il suo nome resterà legato per sempre a una delle epoche più vincenti della storia rossonera e ai successi della Nazionale.

Il mondo dello sport si stringe attorno alla famiglia e al Milan per l’addio a un campione che ha lasciato un segno indelebile dentro e fuori dal campo.