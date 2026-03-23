Il ras Buonerba aveva orologi di lusso e 13mila euro nel nascondiglio

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Venerdì sera i poliziotti della Squadra Mobile di Napoli hanno arrestato Giuseppe ‘Pinuccio’ Buonerba a Forcella. Si tratta di uno dei capi dei cosiddetti Capelloni: è accusato di traffico, spaccio di droga ed estorsioni. Finito agli arresti domiciliari un altro esponente dello stesso clan, ritenuto responsabile di attività di spaccio nell’interesse della mala di Forcella.

L’indagine sul clan Buonerba

Nelle fasi dell’esecuzione del blitz sono state effettuate anche delle perquisizioni: sequestrati circa 13mila euro in contanti e 3 orologi di grande valore. Giuseppe Buonerba, insieme ai fratelli Pasquale e Eduardo, è stato accusato dalla Procura di Napoli di aver guidato la fazione, legata ai Mazzarella, di San Giovanni Carbonara.

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Nel luglio 2023, è stata intercettata una conversazione tra Eduardo Buonerba e il cognato Salvatore Di Caprio. Il primo avrebbe chiesto al suo interlocutore se avesse letto la lettera inviata da Pinuccio dal carcere: “Hai letto quella cosa” e l’altro avrebbe risposto: “Ancora no Edua‘, ti dico la verità”. Giuseppe Buonerba venne scarcerato nel marzo del 2025.

Arrestati i ras del clan Mazzarella: comandavano tra Forcella, Poggioreale e il Connolo

La confederazione dei Mazzarella aveva i suoi referenti nei quartieri di Napoli. Lo scorso luglio l’indagine della Procura di Napoli, coordinata dal capo Nicola Gratteri, ha reciso i tentacoli della potente famiglia criminale.

In particolare, le attività della DDA si sono concentrate su tre organizzazioni orbitanti nella confederazione Mazzarella: il gruppo della zona del Connolo, guidato dalle famiglie Barattolo e Galiero; quello attivo a Forcella, con a capo la famiglia Buonerba, nota con il soprannome di Capelloni; infine il gruppo di Poggioreale è retto dalla famiglia Nunziata, i cosiddetti Castagnari.

Gli inquirenti hanno scoperto come i vertici del clan, anche dopo di arresti eccellenti intervenuti in tempi recenti, sarebbero stati in grado di gestire tutte le attività illecite della confederazione e delle sue varie articolazioni territoriali.