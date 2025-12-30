PUBBLICITÀ
HomeCronacaIl ruolo del figlio di 'Cicciotto' nel clan Amato-Pagano scoperto dalla Dda
CronacaCronaca locale

Il ruolo del figlio di ‘Cicciotto’ nel clan Amato-Pagano scoperto dalla Dda

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Ciro diano amato pagano
PUBBLICITÀ

Nuovi dettagli dalle indagini della DDA di Napoli delineano il ruolo di Ciro Diano, figlio maggiore di Luigi Diano detto Cicciotto, all’interno del clan Amato-Pagano. Il padre e il fratello Gennaro erano già stati arrestati il 17 dicembre 2024.

Le intercettazioni con Arturo  Vastarelli mostrano Ciro Diano impegnato in attività di gestione delle piazze di spaccio a Scampia e nel supporto alle operazioni di riciclaggio dei proventi illeciti. Dalle conversazioni emerge la conoscenza delle dinamiche interne del gruppo e la partecipazione alla distribuzione delle “mesate” tra gli affiliati, confermando la sua piena integrazione nel clan.

PUBBLICITÀ

Gli investigatori sottolineano come Ciro Diano fosse consapevole dei contrasti tra membri e dei vertici del clan, confermando il suo ruolo attivo e strategico nelle operazioni criminali del gruppo.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati