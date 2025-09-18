Impatto nella galleria della Tangenziale di Napoli, 2 morti

PUBBLICITÀ

Ieri sera dopo le 22, lungo la Tangenziale di Napoli, una moto con a bordo due persone ha perso il controllo ed è finita contro le barriere. Entrambe le persone a bordo sono morte. L’incidente è avvenuto nella galleria monte Sant’Angelo est in direzione Capodichino.

Il conducente è morto sul colpo, il passeggero, una donna, dopo pochi minuti. La moto procedeva ad almeno 140 km/h, l’impatto con le barriere è avvenuto subito dopo l’uscita dalla galleria. Non si è verificata alcuna modifica alla circolazione anche in virtù del fatto che il personale di Tangenziale è intervenuto immediatamente sul posto.

