PUBBLICITÀ
HomeCronacaImpatto nella galleria della Tangenziale di Napoli, 2 morti
CronacaCronaca locale

Impatto nella galleria della Tangenziale di Napoli, 2 morti

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
PUBBLICITÀ

Ieri sera dopo le 22, lungo la Tangenziale di Napoli, una moto con a bordo due persone ha perso il controllo ed è finita contro le barriere. Entrambe le persone a bordo sono morte. L’incidente è avvenuto nella galleria monte Sant’Angelo est in direzione Capodichino.

Il conducente è morto sul colpo, il passeggero, una donna, dopo pochi minuti. La moto procedeva ad almeno 140 km/h, l’impatto con le barriere è avvenuto subito dopo l’uscita dalla galleria. Non si è verificata alcuna modifica alla circolazione anche in virtù del fatto che il personale di Tangenziale è intervenuto immediatamente sul posto.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati