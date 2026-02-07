PUBBLICITÀ
Impianto elettrico non a norma e uscita di sicurezza chiusa, sequestrata discoteca a Bagnoli

Gianluca Spina
Ultima modifica:
Controlli a tappeto dei locali notturni in tutta la provincia partenopea per i carabinieri.  Questa notte i militari della compagnia di Bagnoli – insieme ai vigili del fuoco e all’Asl Napoli 1 centro con il Nil di Napoli – hanno denunciato il titolare di una nota discoteca di via Coroglio 128. Durante gli accertamenti sono stati trovati 6 lavoratori in nero. Trovata nessuna documentazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro né tantomeno documenti di valutazione rischi.

Nessuna traccia dei dispositivi di protezione individuale e la mancata sorveglianza sanitaria nei confronti del personale. E’ stata riscontrata, inoltre, l’impossibilità di un pronto utilizzo degli estintori in caso di incendio perché dietro ad altri materiali accatastati. L’impianto elettrico non era a norma e l’unica uscita di sicurezza presente era chiusa a chiave. La discoteca è stata sequestrata. Il centinaio di persone presenti ha lasciato il locale senza creare disordini.

