Imprenditori stritolati dagli usurai vicini al clan D’Alessandro

Un prestito iniziale da 100mila euro ha stritolato 2 imprenditori di Solofra che sono finiti nel mirino di una rete criminale composta da appartenenti e fiancheggiatori di tre clan camorristici. La somma prestata ha risentito di un tasso d’interesse superiore al 12% mensile.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il prestito sarebbe stato inizialmente rivendicato da esponenti vicini al clan D’Alessandro di Castellammare di Stabia, per poi passare nelle mani di soggetti legati al clan Genovese e, successivamente, al nuovo clan Partenio.

“Un prestito diventato insostenibile – ha spiegato ieri in conferenza stampa il procuratore vicario di Salerno, Rocco Alfano – rivendicato da più gruppi criminali quasi a sancire una competenza territoriale, esponendo le vittime a un pericolo costante”.

Usura con l’appoggio dei clan di camorra, maxi blitz della Dia

Ieri tra Salerno, Napoli, Avellino e Potenza, la Sezione Operativa della Direzione Investigativa Antimafia di Salerno ha dato esecuzione ad un decreto di fermo di persona indiziata di delitto emesso dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia a carico di diversi soggetti i quali, a vario titolo, sono ritenuti responsabili dei delitti di usura ed estorsione aggravata dal metodo mafioso.

L’indagine degli usurai appoggiati dalla camorra

L’attività d’indagine- che ha avuto inizio nel mese di luglio 2025 – ha consentito di disvelare l’esistenza di una articolata rete criminale composta da soggetti intranei e/o contigui a tre clan camorristici, operanti nelle province di Salerno, Avellino e nella provincia di Napoli. Questi ultimi, avvalendosi del metodo mafioso, hanno estorto alle parti offese – 2 giovani imprenditori conciari dell’avellinese in gravi difficoltà economiche – ingenti somme di denaro, profitto di prestiti usurari precedentemente concessi.