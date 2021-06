Archiviata Chiara Nasti è Sophie Codegoni la nuova fidanzata di Nicolò Zaniolo? Da giorni non si parla che di un presunto flirt tra l’ex tronista di Uomini e Donne e il pupillo della Roma. Il gossip è diventato prontamente virale sul web mentre i diretti interessati sono rimasti in silenzio. Ora a dire basta ci ha pensato Francesca Costa, la madre di Zaniolo, che ha smentito tutto su Instagram. Riportando un articolo che parlava proprio di questa nuova liaison del figlio Francesca ha scritto: “Ora può andare bene per un po’…ma continuare a dire stupidaggini arrivati ad una certa si potrebbe anche smettere…le notizie quando sono false dopo un po’ puzzano di inutilità. Puntate su altro ogni tanto“. Dopo il post della Costa è arrivato quello di Sophie, che in un ask con i follower, ha chiarito di essere single. “Nessun flirt e nessun fidanzato! Anche se leggo tante caz**te e sento parlare di avvistamenti fake! Quando ci sarà qualcosa da raccontare lo farò, per ora è solo un mortorio”, ha rivelato la modella che ha così rotto il silenzio assordante dell’ultimo periodo.

