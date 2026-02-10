PUBBLICITÀ
In autostrada con mezzo milione tra gioielli e monete d’oro, scoperto truffatore di Napoli

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Maxi operazione della Polizia nel Frusinate lungo l’autostrada A1 dove, al termine di una fuga rocambolesca, è stata bloccata l’auto di un corriere che trasportava monete d’oro per 500mila euro, frutto della truffa del ‘finto carabiniere’ a un anziano.

I poliziotti hanno arrestato l’uomo dopo un intervento scattato a seguito di una segnalazione relativa a una Citroen DS4. Il veicolo è stato intercettato sull’A1, in direzione sud, mentre procedeva a forte velocità. Il conducente, ignorando l’alt, ha tentato la fuga effettuando manovre pericolose e sorpassi azzardati tra le auto in transito.

Nel corso dei controlli, gli agenti hanno rinvenuto due capienti borse da viaggio piene di gioielli e con un ingente quantitativo di monete d’oro. L’uomo, inizialmente, ha cercato di giustificarne il possesso dichiarandosi commerciante d’arte, ma successivamente ha ammesso di essere stato incaricato da una terza persona – della quale non ha fornito l’identità – di trasportare la refurtiva da Sassuolo a Napoli.

Grazie alla collaborazione con i Carabinieri, l’indagine ha consentito di individuare la vittima della truffa, emersa come parte finale di un disegno criminoso più articolato. Nei giorni precedenti, infatti, la vittima era stata contattata telefonicamente con il pretesto che l’auto di un familiare fosse stata coinvolta in una rapina. Convinta a collaborare per “chiarire la propria posizione”, aveva consegnato a un sedicente carabiniere tutti i preziosi custoditi in casa, sette valigie per un valore complessivo stimato in circa 1 milione e 500 mila euro.

L’uomo è stato arrestato. Al vaglio degli inquirenti il possibile coinvolgimento di altri soggetti.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

