Maxi operazione della Polizia nel Frusinate lungo l’autostrada A1 dove, al termine di una fuga rocambolesca, è stata bloccata l’auto di un corriere che trasportava monete d’oro per 500mila euro, frutto della truffa del ‘finto carabiniere’ a un anziano.

I poliziotti hanno arrestato l’uomo dopo un intervento scattato a seguito di una segnalazione relativa a una Citroen DS4. Il veicolo è stato intercettato sull’A1, in direzione sud, mentre procedeva a forte velocità. Il conducente, ignorando l’alt, ha tentato la fuga effettuando manovre pericolose e sorpassi azzardati tra le auto in transito.

In autostrada con mezzo milione tra gioielli e monete d’oro, scoperto truffatore di Napoli

Nel corso dei controlli, gli agenti hanno rinvenuto due capienti borse da viaggio piene di gioielli e con un ingente quantitativo di monete d’oro. L’uomo, inizialmente, ha cercato di giustificarne il possesso dichiarandosi commerciante d’arte, ma successivamente ha ammesso di essere stato incaricato da una terza persona – della quale non ha fornito l’identità – di trasportare la refurtiva da Sassuolo a Napoli.

Grazie alla collaborazione con i Carabinieri, l’indagine ha consentito di individuare la vittima della truffa, emersa come parte finale di un disegno criminoso più articolato. Nei giorni precedenti, infatti, la vittima era stata contattata telefonicamente con il pretesto che l’auto di un familiare fosse stata coinvolta in una rapina. Convinta a collaborare per “chiarire la propria posizione”, aveva consegnato a un sedicente carabiniere tutti i preziosi custoditi in casa, sette valigie per un valore complessivo stimato in circa 1 milione e 500 mila euro.

L’uomo è stato arrestato. Al vaglio degli inquirenti il possibile coinvolgimento di altri soggetti.