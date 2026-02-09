In fiamme Benvenuti al Sud a Secondigliano: secondo locale a fuoco in un anno per Donna Luisella

PUBBLICITÀ

A distanza di poco più di un anno, due incendi devastanti hanno colpito attività commerciali riconducibili a Donna Luisella, più precisamente alle famiglie Fusco – La Matta, riaccendendo interrogativi e preoccupazioni.

Il primo rogo risale al 6 febbraio 2025 a Lusciano, dove le fiamme distrussero completamente il locale “Benvenuti al Sud – Burger”. I danni furono ingenti, al punto da costringere i proprietari, i fratelli Danilo e Mirko Fusco (figli di Luisa La Matta), a sospendere ogni attività a tempo indeterminato. In quell’occasione, attraverso i social, i titolari comunicarono la chiusura forzata del locale.

PUBBLICITÀ

Donna Luisella La Marco, originaria di Secondigliano ma residenti a Melito, gestisce anche un’altra attività a Lusciano e da qualche anno un ristorante al Borgo Marinari.

Nella notte appena trascorsa, un nuovo incendio ha colpito ancora una volta un’attività della stessa famiglia, quella ‘storica’ sul corso Secondigliano, dove le fiamme hanno avvolto la pizzeria “Benvenuti al Sud”. Il rogo, divampato per cause in corso di accertamento, ha richiesto un intervento massiccio dei vigili del fuoco, impegnati per ore nello spegnimento e nella messa in sicurezza dell’area.

Durante le operazioni, l’incendio si è esteso anche a un gommista adiacente, rendendo necessaria l’invio di ulteriori squadre. La Polizia di Stato ha transennato completamente la zona e disposto l’evacuazione precauzionale dell’intero stabile sovrastante. La circolazione sul corso Secondigliano è stata bloccata in entrambi i sensi di marcia, con deviazioni anche per i mezzi ANM ed EAV.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma i danni appaiono ingenti e l’episodio riporta inevitabilmente alla mente quanto accaduto a Lusciano. Due incendi, due locali, la stessa proprietà, a distanza di un anno: coincidenze, fatalità o altro che sono ora al vaglio degli investigatori.