In fuga dalla polizia a bordo di un un’auto rubata, 18enne muore nello schianto

PUBBLICITÀ

Incidente stradale alle 5 di questa mattina in via Murri a Bologna.

Dalle prime informazioni sembra che un veicolo, durante un inseguimento con la Polizia, si sia schiantato contro un palo della luce e contro altre vetture in sosta. Nello schianto è morto un giovane di 18 anni di origine albanese. Con lui a bordo dell’auto, risultata rubata, c’era un altro connazionale, 19enne, rimasto ferito. Il sinistro si è verificato all’altezza dell’incrocio con via dei Lamponi. Al momento via Murri è chiusa per i rilievi.

PUBBLICITÀ

In base a quanto ricostruito dalla Polizia l’auto, una Audi a bordo della quale viaggiavano i due giovani di origine albanese, è stata notata in via Tolmino da una pattuglia. Da accertamenti il veicolo risultava rubato.

Gli agenti si sono avvicinati mentre era fermo al semaforo: al volante c’era il giovane di 19 anni, incensurato, e il 18enne, con precedenti per furto e resistenza, seduto al posto del passeggero. L’Audi, secondo la ricostruzione della Questura, è partita allo scattare del verde a grande velocità: ne è nato un inseguimento con la Polizia lungo alcune strade fino a via Murri.

La Questura specifica, inoltre, che la volante non è mai entrata in contatto con la vettura in fuga anche perché sembra che gli agenti a bordo li avessero persi di vista. La pattuglia ha poi visto l’auto incidentata all’altezza di via del Lamponi.