In fuga sul gommone minacciano gli agenti, otto denunciati a Castellammare

Di Nicola Avolio
Nella giornata odierna, personale del Commissariato di Castellammare di Stabia, della Capitaneria di Porto e della Polizia Locale ha effettuato controlli congiunti via mare e via terra nell’area antistante lo specchio d’acqua della città, finalizzati a garantire la sicurezza mediante la verifica delle unità da diporto.

Nel corso dell’attività, gli operatori hanno proceduto all’accertamento della presenza e dell’efficienza delle dotazioni di sicurezza a bordo delle imbarcazioni, alla verifica della regolarità dei documenti di bordo e del possesso dei titoli abilitativi alla conduzione (patente nautica).

Inoltre, analogamente a quanto già avvenuto durante la scorsa estate, è stato utilizzato l’etilometro per verificare le condizioni psicofisiche dei conduttori dei natanti sottoposti a controllo.

Durante uno dei controlli in mare, un gommone con a bordo alcuni soggetti, nonostante l’alt imposto dai militari, ha tentato la fuga dirigendosi verso l’area portuale denominata “Acqua della Madonna”. L’immediato intervento delle motovedette via mare e delle pattuglie via terra ha consentito di raggiungere il mezzo e di fermare i soggetti.

All’arrivo delle Forze dell’Ordine, gli occupanti del natante, unitamente ad altre persone sopraggiunte sul posto, si sono scagliati verbalmente contro gli operatori, proferendo frasi oltraggiose e minacciose nei confronti degli agenti. Grazie alla professionalità del personale impiegato e al tempestivo supporto di ulteriori unità della Polizia, la situazione è stata riportata alla calma.

Al termine delle operazioni, i soggetti presenti a bordo del gommone sono stati condotti presso gli uffici del Commissariato di Polizia. Otto persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata per i reati di minaccia, oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale, nonché per rifiuto di sottoporsi all’alcol test. Sono state, inoltre, elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 5.000 euro.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

