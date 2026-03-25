Incendio nel parco residenziale a Giugliano, fiamme nella mansarda

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Stamattina è scoppiato un incendio in una mansarda a Giugliano in una traversa di via San Francesco a Patria. Una nuvola di fumo è visibile da diversi chilometri, inoltre è subito scatta l’allerta dei residenti. Gli inquilini non erano in casa al momento del rogo nel parco San Luigi. Il proprietario dell’abitazione é giunto dopo l’allerta lanciata dagli altri condomini che hanno lasciato gli appartamenti. Sono in corso le operazione di spegnimento da parte dei vigili del fuoco che sono arrivati con 4 camionette.

Il video dell’incendio a Giugliano

Le auto parcheggiate in strada avevano reso difficile le manovre dei vigili del fuoco e le conseguenti operazioni di spegnimento. Nella traversa sono intervenuti anche i militari dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Fortunatamente non ci sono vittime né feriti. C’è stata una grande apprensione per la presenza di alcune bombole del gas posizionate sui balconi.

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