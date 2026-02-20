Incendio al Teatro Sannazaro, arriva l’analisi dell’Arpac sulla diossina

PUBBLICITÀ

Tragico è stato l’incendio che ha colpito un elemento importante della storia culturale napoletana, il Teatro Sannazaro. Le fiamme si sono propagate all’interno di un condominio nella notte del 17 Febbraio a Napoli, nel quartiere Chiaia colpendo anche il teatro adiacente.

I RISULTATI DELL’INDAGINE

Sono così disponibili i primi risultati del monitoraggio di diossine, furani, policlorobifenili diossina-simili dispersi nell’aria. A quanto emerge dal monitoraggio dell’Arpac, dal primo campionamento di 24 ore, è risultata una sommatoria delle concentrazioni inferiore al valore di riferimento, correntemente utilizzato dalla comunità scientifica di 0,150 pg/Nm3 I-TEQ.

Napoli è incredula per le catastrofiche conseguenze dell’incendio che ha distrutto lo storico teatro Sannazaro, in via Chiaia.

Le fiamme, divampate probabilmente per un corto circuito, si sono propagate sino a raggiungere la cupola che è poi crollata sulla platea, ma tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti.

I danni si aggirerebbero intorno ai 60-70 milioni secondo le prime stime. Per fare chiarezza sulla dinamica che ha portato all’innesco delle fiamme la Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo d’inchiesta contro ignoti per incendio colposo.

Si registrano problematiche anche alle unità abitative che circondano la corte interna su cui affacciava la struttura. Quattro persone sono state tratte in salvo con l’autoscala. Si tratta di residenti del complesso che affaccia sulla corte dove sorgeva la cupola. Dopo aver respirato molto fumo, sono state affidate ai sanitari del 118 e trasferite negli ospedali Vecchio Pellegrini e Fatebenefratelli per accertamenti. Sono 22 le unità abitative adiacenti al teatro sgomberate in via precauzionale, con circa 60 persone evacuate.