Napoli è incredula per le catastrofiche conseguenze dell’incendio che ha distrutto questa mattina lo storico teatro Sannazaro, in via Chiaia.

Le fiamme, divampate probabilmente per un corto circuito, si sono propagate sino a raggiungere la cupola che è poi crollata sulla platea, ma tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti.

Teatro Sannazaro distrutto dalle fiamme, danni stimati tra i 60-70 milioni di euro

I danni si aggirerebbero intorno ai 60-70 milioni secondo le prime stime. Per fare chiarezza sulla dinamica che ha portato all’innesco delle fiamme la Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo d’inchiesta contro ignoti per incendio colposo.

Si registrano problematiche anche alle unità abitative che circondano la corte interna su cui affacciava la struttura. Quattro persone sono state tratte in salvo con l’autoscala. Si tratta di residenti del complesso che affaccia sulla corte dove sorgeva la cupola. Dopo aver respirato molto fumo, sono state affidate ai sanitari del 118 e trasferite negli ospedali Vecchio Pellegrini e Fatebenefratelli per accertamenti. Sono 22 le unità abitative adiacenti al teatro sgomberate in via precauzionale, con circa 60 persone evacuate. Via Chiaia dopo la totale chiusura, è stata parzialmente riaperta nel pomeriggio.

La nota Arpac e l’ordinanza del sindaco Manfredi

L’agenzia regionale per l’ambiente è intervenuta, su richiesta della Prefettura di Napoli, per valutare i possibili effetti sull’ambiente dell’incendio divampato stamattina in via Chiaia che ha devastato il teatro Sannazaro. Un campionatore per il monitoraggio di diossine, furani, policlorobifenili diossina-simili dispersi in atmosfera è attivo nella zona dove si è verificato l’evento.

A seguito dell’incendio il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha disposto misure urgenti a tutela della salute e dell’incolumità, rivolte a tutte le persone presenti sul territorio dell’area interessate dal rogo nel quartiere Chiaia. “Fino a nuova diversa disposizione, che sarà adottata sentito il parere degli organi tecnici, viene chiesto di evitare di stazionare per lunghi periodi in spazi all’aperto, di lavare accuratamente frutta, ortaggi e verdura prima di mangiarli, di chiudere porte, finestre, serrande, camini, bocchette di ventilazione e ogni altra apertura verso l’esterno, di spegnere condizionatori, impianti di ventilazione o ricircolo dell’aria. Inoltre, in prossimità del fumo, è necessario coprire naso e bocca con un panno umido. L’ordinanza, firmata dal primo cittadino partenopeo, raccomanda, inoltre, di evitare di stazionare su balconi, o terrazzi per visionare anche in lontananza la nube, perché per effetto dei venti potrebbe causare effetti irritativi all’apparato respiratorio, e di evitare di porre all’area aperta indumenti da asciugare. Quanti dovessero avvertire problemi respiratori o bruciore alle vie respiratorie sono invitate a contattare immediatamente un medico e a rivolgersi a un pronto soccorso. Sul posto, per prestare assistenza e fornire indicazioni utili, è stata allestita una postazione della Protezione civile comunale”.