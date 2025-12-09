Furgone divorato dalle fiamme lungo l’Asse Mediano

PUBBLICITÀ

Stamattina un furgone è andato a fuoco lungo l’Asse Mediano. Il veicolo è stato avvolto dalle fiamme tanto da creare allarme all’altezza dell’uscita di Villa Literno in direzione Napoli. Subito sono state allerta le forze dell’ordine.

Incidente a Napoli

Domenica sera alle ore 23 in via Tasso c’è stato un violento scontro tra due auto che è scaturito nel ferimento di una 13enne che viaggiava a bordo di una delle due vetture coinvolte insieme al nonno. Secondo le prime ricostruzioni il giovane avrebbe perso il controllo all’altezza della curva dell’ospedale Internazionale invadendo la carreggiata opposta e impattando con l’auto dove viaggiava la 13enne.

La denuncia di Alleanza Verdi Sinistra

Sul posto il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli che ha atteso l’arrivo dei soccorsi. “Purtroppo ancora una volta la velocità sostenuta, come testimoniato dai danni ingenti alle due vetture, è la causa del ferimento di una ragazza giovanissima oltre che della distruzione di due vetture che ha provocato la paralisi del traffico cittadino in una strada che, per le sue dimensioni e la densità di traffico veicolare, dovrebbe essere percorsa con grande prudenza. In attesa dei rilievi che accerteranno le responsabilità, prendiamo atto come le strade cittadine diventino sempre più spesso circuiti automobilistici. A farne le spese, vittime innocenti. Questa follia deve finire, siamo stanchi di contare morti e feriti per le strade di Napoli”. Questo il duro commento del parlamentare insieme ai consiglieri di Europa Verde della I Municipalità Gianni Caselli e Lorenzo Pascucci.