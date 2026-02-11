Incendio alla pizzeria Benvenuti al Sud, parlano la titolare e il gommista

PUBBLICITÀ

Raccolta fondi per il gommista Antonio Boselli, il cui locale è andato distrutto dopo l’incendio del corso Secondigliano che ha devastato anche la pizzeria Benvenuti al Sud, a causa di un probabile corto circuito. Ad avviarla gli abitanti del Parco La Fontana 151. “Ringrazio chi ha pubblicato l’iban per sostenermi. Ho questa scelta attività da quasi quarant’anni, è la mia vita“, questo è il commento di Antonio. Le fiamme hanno bruciato il palazzo situato lungo corso Secondigliano.

La titolare della pizzeria Benvenuti al Sud

Ingenti danni, come detto, anche per la pizzeria Benvenuti al Sud. La titolare, Luisa Fusco, lancia un appello: “Le istituzioni ci aiutino, i danni sono ingenti anche se non ancora quantificabili. Speriamo che l’attenzione non si abbassi e che anche le famiglie sgomberate possano essere aiutate. Spero che nessuno dei danneggiati sia lasciato solo“.

