Incendio alla pizzeria Benvenuti al Sud, parlano la titolare e il gommista

Antonio Sabbatino
Antonio Sabbatino
Ultima modifica:
Incendio alla pizzeria Benvenuti al Sud, parlano la titolare e il gommista
Luisa Fusco e Antonio Boselli
Raccolta fondi per il gommista Antonio Boselli, il cui locale è andato distrutto dopo l’incendio del corso Secondigliano che ha devastato anche la pizzeria Benvenuti al Sud, a causa di un probabile corto circuito. Ad avviarla gli abitanti del Parco La Fontana 151. “Ringrazio chi ha pubblicato l’iban per sostenermi. Ho questa scelta attività da quasi quarant’anni, è la mia vita“, questo è il commento di Antonio. Le fiamme hanno bruciato il palazzo situato lungo corso Secondigliano.

La titolare della pizzeria Benvenuti al Sud

Ingenti danni, come detto, anche per la pizzeria Benvenuti al Sud. La titolare, Luisa Fusco, lancia un appello: “Le istituzioni ci aiutino, i danni sono ingenti anche se non ancora quantificabili. Speriamo che l’attenzione non si abbassi e che anche le famiglie sgomberate possano essere aiutate. Spero che nessuno dei danneggiati sia lasciato solo“.

Antonio Sabbatino
Antonio Sabbatino
Iscritto all'Albo dei pubblicisti dall'ottobre 2012, ho sviluppato nel corso degli anni diverse competenze frutto dell’esperienza sul campo in ambito politico, sociale, della cronaca, sia bianca che nera. Sono stato conduttore radiofonico di programmi musicali presso Radioattiva, radio web napoletana e redattore e collaboratore di diverse testate online. Attualmente sono inviato per InterNapoli.it che rappresenta una delle realtà più dinamiche del panorama giornalistico napoletano, campano, la neonata testata Tell che approfondisce i grandi temi politico-sociali a più livelli e Comunicare il Sociale rivista specializzata di Terzo Settore. Vincitore di diversi premi giornalistici locali e nazionali, sono mosso sempre dalla curiosità: il vero sale di questo mestiere.

