Fiamme al cantiere a Casalnuovo, incendiati gli uffici

Stanotte alle ore 1:50 i carabinieri e i vigili del fuoco intervengono a via Via Settembrini per un principio di incendio in un cantiere edile. Incendio domato, danni lievi con l’annerimento delle pareti di 2 containers adibiti ad ufficio a Casalnuovo. Indagini in corso da parte dei carabinieri.

Incendio nella notte ad Arzano, oltre 10 auto distrutte nel garage

Nella notte del 3 settembre si è verificato un incendio in un garage in via Luigi Pirandello ad Arzano. Secondo le prime informazioni sarebbero andate a fuoco oltre 10 auto e su questo episodio stanno indagando i carabinieri della locale tenenza. Le forze dell’ordine dovranno capire l’origine dell’incendio: origine dolosa o un atto di intimidazione legato alla criminalità organizzata.

Notte di terrore a Casoria, bomba e incendio contro due negozi

La notte del 15 agosto un petardo di grosse dimensioni è esploso davanti alla vetrina di una pizzeria, in via Principe di Piemonte a Casoria. Danneggiato il vetro esterno e una piccola parte dell’ingresso. Intervenuti i carabinieri della tenenza di Arzano. Non ci sono feriti. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice