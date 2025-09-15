PUBBLICITÀ
Fiamme al cantiere a Casalnuovo, incendiati gli uffici

Stanotte alle ore 1:50 i carabinieri e i vigili del fuoco intervengono a via Via Settembrini per un principio di incendio in un cantiere edile. Incendio domato, danni lievi con l’annerimento delle pareti di 2 containers adibiti ad ufficio a Casalnuovo. Indagini in corso da parte dei carabinieri.

