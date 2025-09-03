PUBBLICITÀ
Incendio nella notte ad Arzano, oltre 10 auto distrutte nel garage

Redazione Internapoli
Stanotte si è verificato un incendio in un garage in via Luigi Pirandello ad Arzano. Secondo le prime informazioni sarebbero andate a fuoco oltre 10 auto e su questo episodio stanno indagando i carabinieri della locale tenenza. Le forze dell’ordine dovranno capire l’origine dell’incendio: origine dolosa o un atto di intimidazione legato alla criminalità organizzata.

Notte di terrore a Casoria, bomba e incendio contro due negozi

La notte del 15 agosto  un petardo di grosse dimensioni è esploso davanti alla vetrina di una pizzeria, in via Principe di Piemonte a Casoria. Danneggiato il vetro esterno e una piccola parte dell’ingresso. Intervenuti i carabinieri della tenenza di Arzano. Non ci sono feriti. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice

Sempre a Casoria i carabinieri della locale sezione radiomobile sono intervenuti questa notte in via Ugo Foscolo. La saracinesca di una barberia è andata in fiamme. L’incendio si è auto-estinto senza provocare danni rilevanti. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice. Non è esclusa l’ipotesi dolosa.

