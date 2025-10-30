PUBBLICITÀ
Incendio al rione Gescal, evacuate 15 case e gli abitanti

Questa mattina le fiamme hanno avvolto un appartamento al piano terra di via Pepe al rione Gescal a Nola. Il condominio, composto da 15 abitazioni, è stato evacuato.
Tre residenti sono stati soccorsi da un’ambulanza arrivata sul posto, un altro cittadino è stato portato in ospedale a Nola. Nessuno è in pericolo di vita.

L’incendio è stato domato dai vigili del fuoco. L’appartamento dal quale si sarebbe originato è andato completamente distrutto. Sul posto anche i carabinieri della sezione radiomobile di Nola e della stazione di San Gennaro Vesuviano. Indagini in corso per chiarire origine del rogo.

