Incendio in un appartamento a Bacoli, morto uno dei feriti

Di Redazione Internapoli
Non ce l’ha fatta Rosario Carannante, 62 anni, uno dei tre residenti rimasti gravemente feriti nell’incendio che, nella notte tra giovedì e venerdì, ha devastato una palazzina in viale Olimpico a Bacoli. L’uomo era stato soccorso dai vigili del fuoco e trasportato in codice rosso in ospedale insieme ad altre due persone.

Il sindaco Josi Gerardo Della Ragione ha annunciato la proclamazione del lutto cittadino in occasione dei funerali, esprimendo la vicinanza dell’amministrazione comunale ai familiari della vittima e alle persone ancora ricoverate.

Nella notte dell’incendio, Carannante era stato estratto dalla sua abitazione invasa dal fumo e dalle fiamme insieme ad altri due residenti. Tutti e tre erano stati ricoverati in prognosi riservata tra gli ospedali Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli e Cardarelli di Napoli.

In totale dodici persone, appartenenti a quattro famiglie, erano state sgomberate a scopo precauzionale.

InterNapoli.it è il primo quotidiano on-line dell'area a nord di Napoli che informa in modo preciso e puntuale l'hinterland del capoluogo partenopeo.

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

