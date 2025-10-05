Incendio in un appartamento a Bacoli, morto uno dei feriti

PUBBLICITÀ

Non ce l’ha fatta Rosario Carannante, 62 anni, uno dei tre residenti rimasti gravemente feriti nell’incendio che, nella notte tra giovedì e venerdì, ha devastato una palazzina in viale Olimpico a Bacoli. L’uomo era stato soccorso dai vigili del fuoco e trasportato in codice rosso in ospedale insieme ad altre due persone.

Il sindaco Josi Gerardo Della Ragione ha annunciato la proclamazione del lutto cittadino in occasione dei funerali, esprimendo la vicinanza dell’amministrazione comunale ai familiari della vittima e alle persone ancora ricoverate.

PUBBLICITÀ

Nella notte dell’incendio, Carannante era stato estratto dalla sua abitazione invasa dal fumo e dalle fiamme insieme ad altri due residenti. Tutti e tre erano stati ricoverati in prognosi riservata tra gli ospedali Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli e Cardarelli di Napoli.

In totale dodici persone, appartenenti a quattro famiglie, erano state sgomberate a scopo precauzionale.