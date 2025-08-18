PUBBLICITÀ
Cronaca

Incendio nel sito di stoccaggio a Teano, l’Arpac installa una seconda stazione di monitoraggio

Di Nicola Avolio
Proseguono le attività dell’Arpa Campania avviate a seguito dell’incendio che lo scorso 16 agosto è divampato nella sede dell’azienda Campania Energia nel territorio comunale di Teano.

Il personale del dipartimento di Caserta dell’Agenzia ha posizionato un secondo campionatore per il monitoraggio di diossine, furani, policlorobifenili diossina-simili dispersi in atmosfera nei pressi della sede del Comune di Teano, a circa 5 chilometri dal sito dell’incendio.

Al fine di ottenere un quadro più dettagliato sulla qualità dell’aria nel territorio potenzialmente impattato dall’evento, il personale della Direzione Tecnica – Unità Operativa Monitoraggio Aria – dell’Arpa Campania ha collocato un laboratorio mobile nel centro urbano di Riardo, a circa 4 chilometri dal sito dell’incendio. Il laboratorio è in grado di rilevare, anche su base oraria, le concentrazioni di diversi inquinanti atmosferici, tra cui ossidi di azoto, monossido di carbonio, ozono, benzene, toluene, meta- e para-xilene, polveri sottili (in varie frazioni tra cui PM10 e PM2.5).

La strumentazione si aggiunge a quella già operativa a partire dalla serata dello scorso 16 agosto nei pressi del sito dell’incendio.

L’Agenzia ha inoltre a disposizione i dati della stazione fissa di Sparanise, che risulta essere, nell’ambito della rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria, la più vicina al sito dell’incendio. Qui finora non è stata registrata alcuna evidenza delle conseguenze dell’evento nella misura degli inquinanti rilevati dalla stazione. È plausibile che le condizioni meteo di questi giorni abbiano contribuito alla dispersione degli inquinanti.

Si invita a consultare il sito arpacampania.it per la serie completa degli aggiornamenti relativi all’incendio in questione. I risultati degli accertamenti in corso verranno pubblicati non appena disponibili.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

