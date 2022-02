Incendio in casa in provincia di Napoli, donna morta avvolta dalle fiamme: ferito il marito

Una terribile tragedia quella che si è consumata a San Gennaro Vesuviano. Una donna ha perso la vita a seguito di un incendio, divampato nel suo appartamento in via Cozzolino. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato, che sta provando a ricostruire la dinamica di quanto accaduto e la cause del rogo.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione – riporta Fanpage Napoli – le fiamme sarebbero partita da una stufa posta accanto al letto, dove la donna dormiva. Nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, delle forze dell’ordine e dei sanitari, per la donna non c’è stato niente da fare. Nel rogo ustionato e ferito anche il marito della vittima, ma non sono note le sue condizioni di salute.