Incensurato perde il lavoro, arrestato per spaccio a Scampia: “Lo faccio per dare da mangiare alla mia famiglia”

Arresto per detenzione ai fini di spaccio stupefacenti questa mattina da parte degli agenti del Commissariato di Scampia, diretto dal primo dirigente Bruno Mandato. I poliziotti, durante un pattugliamento in via Giuseppe Fava nel rione detto 33, hanno notato un giovane che ha tentato di allontanarsi alla loro vista. Il ragazzo M.F. di 20 anni di Orta di Atella era appena uscito da uno stabile quando ha incrociato la volante della Polizia. Perquisito, il ventenne è stato trovato in possesso di 21 stecche di hashish del peso di circa 65 grammi, 20 involucri contenenti 5,5 grammi circa di cocaina e 25 bustine con 30 grammi circa di marijuana.

Per giustificarsi, il giovane ha detto gli agenti che il provento dello spaccio sarebbe servito per sfamare compagna e figlio perchè senza più lavoro. M.F. sarà processato domani per direttissima. Il ventenne si trova attualmente ai domiciliari.