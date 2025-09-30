Incidente a catena a Napoli, s’indaga sulla morte di Francesco Ciccarelli

PUBBLICITÀ

Si indata sul grave incidente stradale avvenuto ieri in Via Miano, nei pressi del deposito ANM Garittone. Una Fiat Panda, condotta da un uomo di 67 anni, ha perso il controllo del veicolo per cause ancora in fase di accertamento, invadendo la corsia opposta.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte tre auto in sosta e due motocicli, presumibilmente provenienti dal senso opposto. Il conducente del primo motociclo, un uomo di 62 anni alla guida di un Kymco, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale CTO, dove è stato purtroppo constatato il decesso. Si chiamava Francesco Ciccarelli. Il secondo motociclista è stato trasferito all’ospedale Cardarelli, anch’egli in codice rosso.

Sul posto è intervenuto il personale dell’Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli, che ha avviato i rilievi tecnici per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.