Incidente a Corso Vittorio Emanuele, coinvolti scooter e pedone

Nonostante la recente installazione di alcuni dispositivi per il rafforzamento della sicurezza stradale nel tratto di Corso Vittorio Emanuele compreso tra l’Università Suor Orsola Benincasa e Piazza Mazzini, nella giornata di oggi si è verificato l’ennesimo incidente all’altezza di Vico Troise, che ha coinvolto un pedone intento ad attraversare la strada e uno scooter.

Sul posto sono prontamente intervenute le forze dell’ordine e un’ambulanza del 118, che ha trasportato il ferito in ospedale. L’episodio dimostra come gli interventi messi in campo dal Comune di Napoli, pur importanti, non siano ancora sufficienti a garantire un adeguato livello di sicurezza. Lo riporta Il Mattino.

FOTO: Il Mattino.