Incidente a Ferragosto, addio a Pasquale Parisi: lutto in Campania per il 44enne

La comunità di Galdo, frazione di Sicignano degli Alburni, è profondamente scossa dalla tragica scomparsa di Pasquale Parisi, 44 anni, vittima di un incidente stradale avvenuto lo scorso 15 agosto al confine tra Emilia-Romagna e Veneto, mentre rientrava da una giornata trascorsa in compagnia di amici.

Dopo alcuni giorni di lotta tra la vita e la morte, il cuore di Pasquale ha smesso di battere, lasciando nello sconforto la sua famiglia e quanti lo conoscevano. Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi e la notizia della sua morte ha gettato nello sgomento non solo Ferrara, città dove viveva da tempo, ma anche il paese natale.

A Galdo, infatti, Pasquale era una presenza costante: nonostante la distanza, tornava appena possibile per riabbracciare i genitori, i fratelli, le sorelle e gli amici di sempre. Proprio loro, oggi, affidano al web messaggi di affetto e ricordi colmi di emozione, sottolineando la sua disponibilità, la gentilezza e la gioia di vivere che lo contraddistinguevano.

Un dolore profondo attraversa queste ore di attesa per l’ultimo saluto, che si terrà nei prossimi giorni a Ferrara, prima che la comunità possa stringersi ancora una volta attorno alla sua famiglia.