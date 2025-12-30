PUBBLICITÀ
Incidente a Secondigliano, centauro morto dopo lo schianto

Domenica sera è avvenuto un incidente a Secondigliano dove si sono scontrati una Nissan e uno scooter. Come riporta il Mattino, il centauro 60enne ha perso la vita dopo essere stato ricoverato all’ospedale Cardarelli. Sul posto sono intervenuti l’equipaggio del 118 che hanno trasportato l’uomo al nosocomio e la Polizia Municipale che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica.

Incidente in Tangenziale

Un incidente sulla Tangenziale di Napoli ha provocato, lo scorso 28 dicembre 2025, forti rallentamenti in direzione Ovest. L’incidente si è verificato tra i caselli di Vomero e Fuorigrotta, in corsia di sorpasso, non sono segnalati feriti gravi. La necessità di restringere il percorso delle automobili ha generato pesanti rallentamenti con code che si sono allungate per un paio di chilometri alle spalle del tratto interessato in direzione di Pozzuoli. Il sinistro si è verificato poco dopo le 17. Dopo l’intervento dei mezzi di soccorso, la situazione è tornata alla normalità intorno alle 18.20 

