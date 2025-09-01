Incidente alla Frigo Caserta, ferito gravemente un 35enne di Portici

PUBBLICITÀ

Un 35enne di Portici ha riportato ferite serie durante le attività di movimentazione merci ed è stato ricoverato all’ospedale di Aversa: l’incidente è avvenuto all’azienda Frigocaserta a Gricignano d’Aversa. A denunciarlo in una nota congiunta la Cgil di Caserta e la sigla dei trasporti Filt-Cgil, che parlano di: “Ennesimo episodio che testimonia, ancora una volta, la totale inadeguatezza delle condizioni di sicurezza all’interno di un settore, quello della logistica“.

La denuncia dei sindacati dopo l’incidente alla Frigocaserta

Per i rappresentanti sindacali “la logistica è diventata uno dei luoghi più esposti al rischio, un settore dove il profitto corre più veloce della tutela della vita. In provincia di Caserta, gli infortuni sul lavoro – anche mortali – sono ormai una tragica consuetudine.

Come Cgil e Filt Cgil Caserta – scrivono i segretari Sonia Oliviero e Tommaso Pascarella – esprimiamo vicinanza e solidarietà al lavoratore coinvolto e alla sua famiglia, e chiediamo immediatamente un’indagine approfondita sull’accaduto, oltre al rafforzamento dei controlli da parte degli organi competenti“. “È necessario un intervento immediato delle istituzioni locali e nazionali. Chiediamo la convocazione di un tavolo urgente in Prefettura, coinvolgendo l’Osservatorio sulla sicurezza sul lavoro, per costruire azioni concrete“, scrivono in una nota.

“Terzo incidente in un anno”

“Non si può morire o restare feriti gravemente mentre si lavora. La sicurezza non può essere un optional” concludono i sindacati. Angelo Lustro, segretario FILT-Cgil Campania, ricorda che questo: “E’ il terzo incidente registrato in un anno presso l’azienda, di cui due con esito fatale. È indubbio che si tratti di una mera coincidenza, tuttavia si ritiene imprescindibile un’intensificazione dei controlli sulla sicurezza da parte degli enti competenti“.