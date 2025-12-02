Incidente all’asilo, bimba di 2 anni perde una falange: operata d’urgenza al Santobono

PUBBLICITÀ

Una bambina di due anni ha subito l’amputazione di una falange dell’indice della mano destra dopo essersi schiacciata la porta del bagno nell’asilo nido comunale di Maiori. L’incidente è avvenuto ieri mattina.

In base alle prime informazioni, la piccola avrebbe infilato la mano nello stipite proprio mentre la porta si stava richiudendo. Le educatrici sono intervenute immediatamente e hanno contattato il padre, che ha allertato il 118. La bambina è stata trasportata in codice rosso all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico nel tentativo di limitare le conseguenze della ferita, che potrebbero comunque rivelarsi permanenti.



I genitori, ancora profondamente scossi, hanno sporto denuncia sostenendo che vi sia stato un ritardo nel richiedere l’intervento sanitario. I carabinieri hanno avviato accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e verificare l’osservanza delle misure di sicurezza all’interno della struttura.