Incidente a catena sull’Asse Mediano tra Qualiano e Giugliano, auto si ribalta dopo lo schianto

Momenti di paura quelli vissuti da alcuni automobilisti sull’Asse Mediano questa mattina. Un incidente a catena si è verificato in direzione Lago Patria, all’altezza dello svincolo di Qualiano per recarsi presso il centro commerciale ex Auchan. Lo scontro avrebbe coinvolto circa 4 o 5 veicoli, tra cui uno si sarebbe ribaltato dopo che il conducente ha perso il controllo.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per effettuare i rilievi del caso. La dinamica del sinistro, intanto, non è ancora chiara. Per fortuna nessuna delle persone coinvolte ha riportato ferite gravi o preoccupanti. Il traffico è rimasto paralizzato per diversi minuti: l’intervento delle autorità ha permesso di riportare alla normalità le ‘condizioni’ della viabilità.