Asse Mediano bloccato per un incidente, schianto tra 3 auto in direzione Lago Patria

Momenti di paura quelli vissuti stamattina sull’Asse Mediano, in direzione Lago Patria, allo svincolo per Caserta. Tre auto si sono scontrate e, due di queste, hanno finito la loro corso contro il guardrail riportando anche seri danni. Sul posto sono subito giunti i soccorsi del 118, che hanno prestato i soccorsi alle persone coinvolte nel sinistro: al momento non sono ancora note le condizioni degli automobilisti.

Traffico paralizzato dopo l’incidente sull’Asse Mediano

Sopraggiunti sul luogo anche la polizia ed i carro attrezzi per rimuovere i veicoli e ripristinare la circolazione. Dopo il sinistro traffico paralizzato fino allo svincolo per Sant’Antimo. Non sono ancora chiari, invece, i motivi dello scontro. Le forze dell’ordine, difatti, sono intervenute sul posto interessato per effettuare i rilievi del caso.