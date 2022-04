Corre con l’auto e si schianta con una macchina in sosta, tragedia sfiorata in provincia di Napoli

Tragedia sfiorata nello scorso weekend a Boscoreale. Un’auto in sosta è stata travolta da un’altra vettura che sfrecciava ad alta velocità in via della Rocca. Le immagini riprese dalla telecamere di videosorveglianza presenti in zona: un’automobile che procedeva ad alta velocità perde il controllo e si è schiantata contro una macchina in sosta. Per fortuna conducente e passeggeri, dopo l’impatto, non hanno riportato serie ferite. Resta però la paura per quella che poteva trasformarsi in una terribile tragedia. Il video dell’impatto divulgato sui social dalla pagina ‘Welcome to Favelas’.

Nelle immagini si vede prima una donna uscire dall’auto spaventata, poi poco dopo esce anche il conducente. Per fortuna, entrambi, hanno riportato soltanto lievi ferite.