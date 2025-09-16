PUBBLICITÀ
Agente municipale travolto a Giugliano, 25enne rintracciato a Qualiano

Redazione Internapoli
Durante il controllo del territorio un equipaggio del Nucleo di Polizia Stradale della Polizia Municipale di Giugliano al Corso Campano, altezza del Municipio, intimava l’alt al conducente senza casco di un motoveicolo Piaggio Beverly 300 di colore nero. Il conducente senza al riguardo all’agente in uniforme che gli indicava di accostare, facendo finta di fermarsi sul lato destro, riprendeva la marcia colpendo il collega e dandosi alla fuga in direzione Piazza Annunziata.

Agente finito all’ospedale San Giuliano

L’agente cadeva rovinosamente a terra e riportava varie escoriazioni sul corpo come accertate presso all’ospedale San Giuliano. Dalle attività investigative iniziate nell’immediatezza, grazie anche alla collaborazione di personale del Commissariato di PS e della Polizia Municipale di Qualiano, si identificava compiutamente il responsabile del vile gesto che veniva deferito all’Autorità Giudiziaria per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Rintracciato a Qualiano

Trattasi di un 25enne giuglianese ora trasferitosi a Qualiano che, oltre alla guida senza casco, è risultato anche privo di copertura assicurativa e titolare diversa non abilitante alla guida del motoveicolo. Sanzionato anche per velocità non commisurata e mancato rispetto dell’alt.

La proprietaria del motoveicolo, persona diversa, veniva sanzionata per incauto affidamento. Complessivamente venivano elevate sanzioni amministrative per oltre 6.600 euro, dieci punti di decurtazione e fermo amministrativo per 3 mesi. “Piena solidarietà e vicinanza al collega coinvolto”, queste le parole del comandante della Municipale Luigi De Simone.

Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

