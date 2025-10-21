PUBBLICITÀ

Momenti di tensione oggi alla Mostra d’Oltremare di Napoli, dove si stanno svolgendo le prove scritte del concorso del Ministero della Giustizia per 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato.

Incidente in Tangenziale a Napoli, in 300 fanno ritardo e vengono esclusi dal concorso

Secondo quanto riferito dal deputato Francesco Emilio Borrelli, circa 300 candidati non sarebbero stati ammessi a sostenere la prova a causa di un ritardo provocato da un incidente lungo la tangenziale di Napoli.

PUBBLICITÀ

“Per un incidente in tangenziale oltre 300 persone come me, non siamo riusciti ad arrivare in orario per le 8:00, alle 8:40 i cancelli erano già chiusi, abbiamo richiesto una deroga perché non era dovuto alla nostra volontà ritardare, ma degli uscieri non hanno nemmeno voluto ascoltarci, hanno detto che era fuori tempo massimo e la prova era già iniziata. Da Roma non hanno dato l’ok alla partecipazione, ci hanno detto che dobbiamo fare ricorso al TAR. Siamo rimasti sotto la pioggia. Non ci ascoltava nessuno…. Lasciati lì come delle nullità, per questo abbiamo chiesto aiuto a lei. Abbiamo costituito il gruppo e siamo alla ricerca di un legale per far partire la PEC a nome di tutti. Grazie ancora”, questo è uno dei messaggi che è arrivato al deputato dai presenti.

“Ho deciso di presentare una interrogazione parlamentare – dichiara il deputato Borrelli – perché è assurdo che oltre 300 persone siano state trattate in questo modo. E’ evidente che c’è stato un problema di forza maggiore e in questi casi bisogna quantomeno ascoltare le persone e cercare di trovare soluzioni. Cercherò di ottenere che il caso di questi candidati non cadi nel dimenticatoio burocratico e che possano sostenere la prova”.