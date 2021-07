Ieri pomeriggio si è verificato un incidente mortale in via Domiziana a Mondragone. Pina Misso guidava una Fiat Panda quando ne ha avrebbe il controllo scontrandosi con un camion. La donna viaggiava con i due nipotini, uno dei quali è stato ricoverato in ospedale. Le cause dell’incidente saranno accertate dai carabinieri della Compagnia di Mondragone.

Anche i due bambini, oltre al conducente del tir, sono rimasti feriti. Dopo lo scontro i piccoli sono stati immediatamente soccorsi dal personale del 118. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Mondragone: estratti dalle lamiere dell’auto la donna e i due bimbi. Pina è spirata alla Clinica di Pineta Grande a Castel Volturno.

“LA NOSTRA AMATA PROFESSORESSA PINA”

L’identità della vittima resa nota dal sindaco di Parete. Ieri sera Gino Pellegrino ha pubblicato un post di cordoglio sulla sua pagina Facebook. “La tragica notizia di un’incidente in cui ha perso la vita la nostra amata concittadina Prof.ssa Pina Misso. Ci stringiamo al dolore dei familiari. Intanto preghiamo per la pronta guarigione dei due nipotini coinvolti nell’incidente”, scrive il primo cittadino. Tutta la comunità di Parete è distrutta dal dolore e si stringe intorno alla famiglia della vittima.