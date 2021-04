Si sono celebrati questo pomeriggio, nella chiesa della Santissima Assunta al Villaggio del Sole di Castel Volturno i funerali di Francesco Marmo, per gli amici Kekko, il 17enne morto a seguito di un tragico incidente avvenuto nel pomeriggio di sabato a Castel Volturno. Tantissimi amici e parenti, nel rispetto delle normative anti-covid hanno dato l’ultimo saluto al giovane. Fumogeni, lacrime e palloncini bianchi per salutare il giovane molto conosciuto e benvoluto nella città in provincia di Caserta.

“Non ci sono addii. Sarai sempre nei nostri cuori”, scrivono gli amici sui social. Fumogeni ed un lungo applauso hanno accolto la bara bianca.

Lo scontro nel pomeriggio di sabato, per Kekko non c’è stato nulla da fare

Fatale l’impatto per l’adolescente: il 16enne è stato sbalzato dalla sella ed è rovinato sull’asfalto. Per lui, purtroppo, non c’è stato niente da fare. A nulla sono serviti i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

PER RESTARE SEMPRE INFORMATO VAI SU INTERNAPOLI.IT O VISITA LA NOSTRA PAGINA FACEBOOK.