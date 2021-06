Un tragico incidente mortale è avvenuto questa notte a Licola in via Madonna del Pantano. Inutili sono stati i tentativi da parte dei soccorritori: per Carlo Postiglione, 43 anni, residente a Licola mare non c’è stato nulla da fare.

L’uomo era alla guida di una Fiat Punto in compagnia di un giovane extracomunitario. Erano le 3.30 circa quando i due stavano percorrendo via Madonna del Pantano, da Varcaturo in direzione Licola quando, improvvisamente per cause in corso di accertamento, la loro auto è uscita di strada ribaltandosi più volte. Per estrarre i due dall’abitacolo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno dovuto rimuovere il tetto dell’auto. Sull’episodio, come riportato dal sito de Il Mattino, indagano i carabinieri della stazione di Varcaturo che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza del ristorante.