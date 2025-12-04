Sfonda il cancello a Mugnano, incidente nella ‘curva della morte’

PUBBLICITÀ

Ieri sera si è verificato un incidente in via Pavese a Mugnano. Il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo finendo nel cancello dell’abitazione. La denuncia dei residenti: “Ennesimo incidente sulla pista di Mugna-Monza: la curva della morte per fortuna non ha fatto vittime. Auto abbatte cancello, muro di cinta e palizzata e si parcheggia nel giardino di una casa in ristrutturazione. L’incidente avvenuto a tarda sera quando era già passata l’ora della passeggiata serale dei padroni con i loro cani. Resti sempre in attesa di telecamere e vigilanza su un territorio di nessuno. Da Mugnano è tutto“.