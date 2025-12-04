PUBBLICITÀ
HomeCronacaSfonda il cancello a Mugnano, incidente nella 'curva della morte'
CronacaCronaca locale

Sfonda il cancello a Mugnano, incidente nella ‘curva della morte’

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Sfonda il cancello a Mugnano, incidente nella 'curva della morte'
Sfonda il cancello a Mugnano, incidente nella 'curva della morte'
PUBBLICITÀ

Ieri sera si è verificato un incidente in via Pavese a Mugnano. Il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo finendo nel cancello dell’abitazione. La denuncia dei residenti: “Ennesimo incidente sulla pista di Mugna-Monza: la curva della morte per fortuna non ha fatto vittime. Auto abbatte cancello, muro di cinta e palizzata e si parcheggia nel giardino di una casa in ristrutturazione. L’incidente avvenuto a tarda sera quando era già passata l’ora della passeggiata serale dei padroni con i loro cani. Resti sempre in attesa di telecamere e vigilanza su un territorio di nessuno. Da Mugnano è tutto“.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati