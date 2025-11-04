PUBBLICITÀ
Incidente nei pressi dello chalet Ciro a Mergellina, ferita una ragazza

Nicola Avolio
Nicola Avolio
Ultima modifica:


Una ragazza ferita davanti allo Chalet Ciro di Mergellina. Una coppia di pedoni investita a Corso Novara. Un uomo ferito gravemente alla Rotonda di via Cinthia, tra Fuorigrotta e Pianura. A Napoli si sono registrati 36 incidenti stradali, dei quali 19 con feriti in quattro giorni, a quanto apprende Fanpage.it da fonti accreditate.

È il pesante bilancio dei sinistri nel weekend di Ognissanti 2025 nel capoluogo partenopeo. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale, coordinati dal Comandante Ciro Esposito, e dalla centrale operativa, condotta dal Comandante Lucio Sarnacchiaro.

Il pesante bilancio nel weekend di Ognissanti

I sinistri più gravi in piazza Municipio, con un 18enne in prognosi riservata, e in via Cinthia, attorno alle ore 15,00 di sabato 1 novembre. Lo schianto all’altezza della Rotonda. Un uomo è rimasto gravemente ferito ed è ricoverato in prognosi riservata. Sul posto chiesto l’intervento del pm di turno. Altri incidenti con feriti sono avvenuti nella stessa giornata ad Agnano Astroni, in via Scarfoglio, in via Marina, al Varco Pisacane, con un ferito all’Ospedale del Mare, in via Sartania, a Soccavo tra via Giustiniano e viale Traiano, con un ferito al San Paolo con 6 giorni di prognosi. Altrettanti per un ferito all’Arenella, in via Ruoppolo, refertato al Cardarelli. Un altro ferito in via Caravaggio, refertato al San Paolo con 10 giorni.

Altri incidenti con feriti sono avvenuti il 2 novembre: via Petrarca, via Giovio, via Bartolo Longo. All’incrocio tra Corso Novara e Corso Meridionale una donna e un uomo sono stati investiti mentre attraversavano e trasportati all’Ospedale del Mare. Al Vomero in via Menzinger una donna è caduta in una buca stradale e portata al Cardarelli. È intervenuta la Protezione Civile. Un altro ferito sulla Perimetrale di Melito-Scampia trasportato all’ospedale San Giuliano di Giugliano. Altri due incidenti separati in piazza Sannazaro, con un ferito al Cardarelli e un ragazzo al Santobono. Una donna in via Bernini è stata trasportata al Cto.

Nella mattinata di lunedì 3 novembre, poi, una donna ferita in via Repubbliche Marinare all’Ospedale del Mare e un’altra ragazza ferita a Mergellina, vicino allo Chalet Ciro, attorno alle 7.



Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

