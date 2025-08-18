PUBBLICITÀ
Incidente nella notte, coinvolta coppia di giovani: 18enne grave all’Ospedale del Mare

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Una coppia di giovani è rimasta ferita in un grave incidente stradale avvenuto nella notte a Piaggine, in provincia di Salerno. Il veicolo su cui viaggiavano i due, entrambi del posto, si è ribaltato per motivi ancora in corso di accertamento.

Alla guida dell’auto un ragazzo di 18 anni, che ha riportato le conseguenze più serie: traumi diffusi e un importante trauma cranico. Il giovane ha perso conoscenza per alcuni minuti prima di essere soccorso. Dopo le prime cure prestate sul posto dal personale sanitario, è stato intubato e trasportato in elicottero all’Ospedale del Mare di Napoli. La ragazza che viaggiava con lui è stata invece trasferita in ambulanza all’ospedale di Vallo della Lucania. L’incidente è avvenuto intorno alle 3 del mattino. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118, tra cui una rianimativa, e l’elisoccorso, che è atterrato nel campo sportivo della cittadina cilentana. Indagini in corso per chiarire la dinamica del sinistro.

FOTO DI REPERTORIO

