Sollievo dopo l’incidente a Casoria, ritrovato il 17enne scomparso

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Un ragazzino di 17 anni, che risultava scomparso da ore, è stato ritrovato dalla Polizia Municipale di Casoria durante un controllo di Polizia Stradale in seguito ad un incidente nel quale era rimasto coinvolto. Dopo i necessari accertamenti, il ragazzo è stato riconsegnato ai genitori.

Sono momenti che mettono in agitazione un’intera comunità, ma che trovano risposta nella dedizione e nella prontezza dei nostri agenti. Ringrazio di cuore il Comando della Polizia Municipale e il nuovo comandante Col. Pasquale Pugliese per la professionalità e l’impegno. La loro presenza rappresenta un presidio di sicurezza e di fiducia per tutti i cittadini”, scrive il sindaco Raffaele Bene.

