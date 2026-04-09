Incidente sul “doppio senso” tra Villaricca e Mugnano, coinvolto un centauro

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Momenti di paura questa mattina lungo la circumvallazione esterna, nel tratto compreso tra Villaricca e Mugnano, dove si è verificato un incidente che ha coinvolto un motociclista. Secondo le prime informazioni, il centauro sarebbe rimasto ferito per cause ancora in fase di accertamento. La dinamica del sinistro non è stata ancora chiarita e al momento non è noto se siano coinvolti altri veicoli.

L’impatto ha provocato rallentamenti temporanei alla circolazione, con disagi per gli automobilisti in transito lungo l’arteria. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi, con un’ambulanza e un’automedica, oltre alle forze dell’ordine, che hanno avviato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

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