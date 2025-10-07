Incidente sul lavoro al Vulcano Buono, operaio cade da due metri: è grave

PUBBLICITÀ

Ieri sera i carabinieri sono intervenuti all’interno del centro commerciale Vulcano Buono. Poco prima – all’interno di un magazzino in allestimento per un nuovo punto vendita – un operaio di 53 anni originario della provincia di Foggia mentre stava montando la scaffalatura sarebbe caduto da un’altezza di circa due metri. I medici del 118 hanno trasferito l’uomo nell’ospedale di Nola. Trasferito verso le 5 di stamattina, l’uomo si trova ora nell’ospedale del mare ed è ricoverato in pericolo di vita e in prognosi riservata. Intervenuto sul posto il personale del servizio sicurezza ambienti di lavoro dell’asl napoli 3 sud. Sequestrata parte dell’impalcatura. L’operaio risulta regolarmente assunto.