Incidente sul lavoro in Campania, vigilante muore travolto da un cancello

Tragedia nella notte a Tufara Valle, sul cantiere della Ferrovia Benevento–Cancello in via Valle Caudina. Intorno alle 23, un vigilante di 55 anni, Carmine Grifone, ha perso la vita durante un giro di controllo all’interno dell’area ferroviaria. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato travolto da un cancello che, per cause ancora da accertare, si sarebbe improvvisamente staccato dai cardini, colpendolo in pieno. L’impatto è stato fatale e il vigilante sarebbe morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Bonea, che hanno lavorato per liberare il corpo rimasto intrappolato sotto la struttura metallica. Purtroppo, al loro arrivo, l’uomo non mostrava segni di vita; il personale del 118 ha potuto solo constatarne il decesso. Sono ora in corso indagini e accertamenti tecnici per stabilire le cause del cedimento della cancellata e chiarire la dinamica dell’incidente, che ha scosso l’intera comunità locale.

FOTO: Anteprima24.it
