Incidente sul lavoro, operaio campano precipita da quattro metri e muore

PUBBLICITÀ

Un uomo di 69 anni, originario di Avellino, è tragicamente deceduto dopo essere precipitato da un’altezza di circa quattro metri all’interno dei capannoni di un’azienda di produzione di laterizi a Roccavaldina, in provincia di Messina. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava eseguendo dei lavori di saldatura su travi in ferro quando è caduto.

Le sue condizioni sono apparse subito gravissime e, nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari, non c’è stato nulla da fare.

PUBBLICITÀ

I carabinieri sono intervenuti sul posto per i rilievi.